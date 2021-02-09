0
16:19
Михаил Ведерников поздравил работников гражданской авиации с профессиональным праздником
15:53
Способ ускорить вакцинацию от коронавируса нашли в Порховском районе
15:45
Михаил Ведерников почтил память защитников Порховской земли
15:13
Переболевшим коронавирусом рекомендуют привиться от пневмококка
14:48
Всего один ребёнок с коронавирусом лечится в детском корпусе псковской инфекционки
14:30
Привитые от ковида псковичи получают бессрочную справку
14:15
6,5 тысячи псковичей сделали прививку от коронавируса
Еще новости
Общество

На 78% укомплектован врачами штат детской инфекционной больницы в Пскове

Штат детского корпуса Псковской областной инфекционной больницы укомплектован врачами на 78 %, младший медицинским персоналом – на более чем 92 %. Об этом сообщила главный врач медицинского учреждения Анастасия Повторейко на пресс-конференции в пресс-центре «Интерфакса» 9 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По мнению Анастасии Повторейко, в медицинском плане Псковская область находится в выгодном положении. Докторов привлекает заинтересованность в развитии, возможность работать на современном оборудовании, получать дополнительные сертификаты, уточнила она.

Анастасия Повторейко отметила, что в Псковскую областную инфекционную больницу требуются ординаторы. «Это наше будущее, у нас много студентов медицинского колледжа, они большие молодцы», – заметила главврач. Она также выразила надежду, что молодые люди, работающие в сейчас в инфекционке на должностях младшего медицинского персонала, после обучения вернутся в инфекционную больницу в качестве медбратьев и врачей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Где вам удобнее заниматься спортом?

Проголосовать >>>

Михаил Ведерников поздравил работников гражданской авиации с профессиональным праздником
09 февраля 2021
Михаил Ведерников поздравил работников гражданской авиации с профессиональным праздником
Способ ускорить вакцинацию от коронавируса нашли в Порховском районе
09 февраля 2021
Способ ускорить вакцинацию от коронавируса нашли в Порховском районе
Михаил Ведерников почтил память защитников Порховской земли
09 февраля 2021
Михаил Ведерников почтил память защитников Порховской земли
Переболевшим коронавирусом рекомендуют привиться от пневмококка
09 февраля 2021
Переболевшим коронавирусом рекомендуют привиться от пневмококка
Всего один ребёнок с коронавирусом лечится в детском корпусе псковской инфекционки
09 февраля 2021
Всего один ребёнок с коронавирусом лечится в детском корпусе псковской инфекционки
Привитые от ковида псковичи получают бессрочную справку
09 февраля 2021
Привитые от ковида псковичи получают бессрочную справку
6,5 тысячи псковичей сделали прививку от коронавируса
09 февраля 2021
6,5 тысячи псковичей сделали прививку от коронавируса
Одну из лучших фотографий Дмитрия Маркова назвал советник псковского губернатора
09 февраля 2021
Одну из лучших фотографий Дмитрия Маркова назвал советник псковского губернатора

Идет загрузка...