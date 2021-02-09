На 78% укомплектован врачами штат детской инфекционной больницы в Пскове

15:17, 09 февраля 2021, ПАИ

Штат детского корпуса Псковской областной инфекционной больницы укомплектован врачами на 78 %, младший медицинским персоналом – на более чем 92 %. Об этом сообщила главный врач медицинского учреждения Анастасия Повторейко на пресс-конференции в пресс-центре «Интерфакса» 9 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По мнению Анастасии Повторейко, в медицинском плане Псковская область находится в выгодном положении. Докторов привлекает заинтересованность в развитии, возможность работать на современном оборудовании, получать дополнительные сертификаты, уточнила она.

Анастасия Повторейко отметила, что в Псковскую областную инфекционную больницу требуются ординаторы. «Это наше будущее, у нас много студентов медицинского колледжа, они большие молодцы», – заметила главврач. Она также выразила надежду, что молодые люди, работающие в сейчас в инфекционке на должностях младшего медицинского персонала, после обучения вернутся в инфекционную больницу в качестве медбратьев и врачей.