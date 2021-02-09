Почти 6 тысяч псковских девятиклассников сдадут собеседование по русскому языку

15:20, 09 февраля 2021, ПАИ

10 февраля 5980 девятиклассников Псковской области сдадут итоговое собеседование по русскому языку, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Оно проводится для учеников 9-х классов третий год подряд и является обязательным, успешная сдача является условием допуска к государственной итоговой аттестации.

Собеседование пройдёт в очном формате, в дистанционном его сдадут те классы, которые находятся на карантине. Если по каким-то причинам ребёнок не сможет пройти собеседование, у него будет возможность это сделать в резервный день – 10 марта.