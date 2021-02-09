Псковские врачи подтвердили возможность постковидного синдрома

15:33, 09 февраля 2021, ПАИ

Постковидный синдром имеет место быть, но он в данный момент требует детального изучения. Об этом заявила главный врач Псковской инфекционной больницы Анастасия Повторейко, передает корреспондент Псковского агентства информации с пресс-конференции в «Интерфаксе» 9 февраля.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что в мире зарегистрирован ряд случаев, когда пациенты, вылечившиеся от коронавируса, через несколько месяцев умирали. Анастасия Повторейко отметила, что перенесенное заболевание может спровоцировать серьезные проблемы, в том числе сердечно-сосудистые. Она рассказала, что в некоторых случаях наблюдается гипертензия у больных коронавирусом, поэтому за этим нужно тщательно следить.

«Если пациент перенес даже легкий коронавирус, и вдруг появилась нетипичная симптоматика – давление и т. д. – надо обращать на это внимание и обращаться к специалистам. Связь с перенесенным ковидом имеет место быть», - заявила специалист.