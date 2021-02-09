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Общество

В Псковской области около семи тысяч пациентов с COVID-19 получают льготные лекарства

В Псковской области около семи тысяч пациентов с COVID-19 получают льготные лекарства. Об этом сообщила заместитель председателя регионального комитета по здравоохранению Надежда Рагозина на пресс-конференции в пресс-центре «Интерфакса» 9 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Надежда Рагозина отметила, что возможность обеспечения больных с коронавирусом бесплатными лекарствами предусмотрена для пациентов, находящихся на амбулаторном лечении.

«Единственное, если анализировать обращения граждан, их можно поделить на обоснованные и необоснованные. Иногда бывают завышенные ожидания, далеко не каждому пациенту показана лекарственная терапия, не каждому пациенту требуется агрессивное лечение и показаны все 13 препаратов, предусмотренные перечнем. Специфические препараты нужны пациентам как минимум со средней степенью тяжести», – пояснила она.

Замруководителя профильного комитета уточнила, что в данном случае на бесплатное лекарственное обеспечение имеют право только пациенты с коронавирусом, другие респираторные заболевания такому лечению не подлежат.

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