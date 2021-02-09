0
16:19
Михаил Ведерников поздравил работников гражданской авиации с профессиональным праздником
15:53
Способ ускорить вакцинацию от коронавируса нашли в Порховском районе
15:45
Михаил Ведерников почтил память защитников Порховской земли
15:13
Переболевшим коронавирусом рекомендуют привиться от пневмококка
14:48
Всего один ребёнок с коронавирусом лечится в детском корпусе псковской инфекционки
14:30
Привитые от ковида псковичи получают бессрочную справку
14:15
6,5 тысячи псковичей сделали прививку от коронавируса
Еще новости
Общество

Новый корпус может появиться у школы № 1 в Порхове

Новый корпус может появиться на территории школы № 1 в городе Порхове. Об этом стало известно в ходе рабочей встречи губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с и. п. руководителя Порховского района Ольгой Иванова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

Ольга Иванова обратилась к Михаилу Ведерникову за поддержкой по вопросу капитального ремонта общеобразовательной школы № 1. Она отметила, что в учреждении обучаются порядка 700 детей. Здание было построено в 80-х годах, в настоящее время есть проблемы с кровлей, из-за протечек страдает проводка. Ольга Иванова рассказала, что уже произведены предварительные расчеты по проведению ремонтных работ, также рядом со зданием учреждения есть потенциальная площадка для строительства нового корпуса школы.

«Направьте все расчеты, мы проанализируем, какую поддержку сможем оказать. Также представьте предложения по возведению нового корпуса школы взамен старого», — поручил Михаил Ведерников.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Где вам удобнее заниматься спортом?

Проголосовать >>>

Михаил Ведерников поздравил работников гражданской авиации с профессиональным праздником
09 февраля 2021
Михаил Ведерников поздравил работников гражданской авиации с профессиональным праздником
Способ ускорить вакцинацию от коронавируса нашли в Порховском районе
09 февраля 2021
Способ ускорить вакцинацию от коронавируса нашли в Порховском районе
Михаил Ведерников почтил память защитников Порховской земли
09 февраля 2021
Михаил Ведерников почтил память защитников Порховской земли
Переболевшим коронавирусом рекомендуют привиться от пневмококка
09 февраля 2021
Переболевшим коронавирусом рекомендуют привиться от пневмококка
Всего один ребёнок с коронавирусом лечится в детском корпусе псковской инфекционки
09 февраля 2021
Всего один ребёнок с коронавирусом лечится в детском корпусе псковской инфекционки
Привитые от ковида псковичи получают бессрочную справку
09 февраля 2021
Привитые от ковида псковичи получают бессрочную справку
6,5 тысячи псковичей сделали прививку от коронавируса
09 февраля 2021
6,5 тысячи псковичей сделали прививку от коронавируса
Одну из лучших фотографий Дмитрия Маркова назвал советник псковского губернатора
09 февраля 2021
Одну из лучших фотографий Дмитрия Маркова назвал советник псковского губернатора

Идет загрузка...