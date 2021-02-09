Новый корпус может появиться у школы № 1 в Порхове

15:58, 09 февраля 2021, ПАИ

Новый корпус может появиться на территории школы № 1 в городе Порхове. Об этом стало известно в ходе рабочей встречи губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с и. п. руководителя Порховского района Ольгой Иванова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

Ольга Иванова обратилась к Михаилу Ведерникову за поддержкой по вопросу капитального ремонта общеобразовательной школы № 1. Она отметила, что в учреждении обучаются порядка 700 детей. Здание было построено в 80-х годах, в настоящее время есть проблемы с кровлей, из-за протечек страдает проводка. Ольга Иванова рассказала, что уже произведены предварительные расчеты по проведению ремонтных работ, также рядом со зданием учреждения есть потенциальная площадка для строительства нового корпуса школы.

«Направьте все расчеты, мы проанализируем, какую поддержку сможем оказать. Также представьте предложения по возведению нового корпуса школы взамен старого», — поручил Михаил Ведерников.