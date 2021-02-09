«Экопром» ликвидировал в Псковской области 24 стихийные свалки

16:07, 09 февраля 2021, ПАИ

За последние два месяца прошлого года регоператор по обращению с ТКО в Псковской области – компания «Экопром» с помощью своей спецтехники ликвидировал 24 несанкционированные свалки. Всего с несанкционированных свалок на территории Пскова, Островского, Псковского, Печорского и Порховского районов регоператор вывез более 970 кубометров мусора. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе «Экопрома».

Стихийные места накоплений с кучами бытового, строительного и растительного мусора располагались вдоль дорог за населенными пунктами, в их черте, а также в лесной зоне. Часть крупных мусорных навалов образовались после самовольной выгрузки отходов из автомашин, другие создали сами жители близлежащих домов.

В Пскове незаконные места складирования отходов убрали адресно в районе посёлка Павшино, в микрорайонах Кресты, Запсковье, Завокзалье. Из Корытовского лесопарка мусоровоз вывез со стихийных свалок 180 кубометров мусора. Такой же объём ликвидирован на улице Железнодорожной, 4. Ещё 40 кубометров ТКО было вывезено с улицы Экипажа Гудина, где мусорные кучи были разбросаны вдоль дороги к памятнику.

Из посёлка Середка Псковского района спецтехника регоператора вывезла 120 кубометров мусора. Огромная куча отходов образовалась на улице Рыбакова. Также адресно ликвидированы несанкционированные свалки в деревнях Толбица и Новая Гоголевка.

Несколько стихийных мусорных свалок «Экопром» убрал в Острове и Островской волости. Довольно крупные свалки – по 60 кубометров отходов – мусоровоз вывез на полигон из деревни Кикуты Печорского района и с участка, прилегающего к автодороге Р-56 в Порховском районе.

Уведомления о ликвидации несанкционированных свалок направлены в органы местного самоуправления. Счета за уборку регоператор выставляет собственникам территорий, на которых располагались свалки. Собственники обязаны следить за чистотой на принадлежащих им участках.

«К сожалению, нерадивые граждане продолжают избавляться от мусора простым и безответственным, на их взгляд, способом, выгружая мусор в лесу или где-то на окраине населенного пункта. Между тем, такой способ «утилизации» не только наносит непоправимый вред окружающей среде, но и отражается на качестве жизни самих же жителей населенного пункта, города или поселка. Компенсировать расходы за уборку несанкционированных свалок мусора регоператору приходится администрациям волостей, городских поселений, городов и районов. Но ведь эти деньги могли бы быть направлены на решение актуальных потребностей населения и создание комфортной среды. К примеру, на содержание дорог местного значения, установку детских площадок, скамеек, высадку саженцев и реализации иных общественных нужд жителей», – отметили в «Экопроме».