Михаил Ведерников поздравил работников гражданской авиации с профессиональным праздником

16:19, 09 февраля 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил работников гражданской авиации с профессиональным праздником, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Слова поздравления он адресовал сотрудникам аэропорта им. княгини Ольги, коллективам авиакомпаний, диспетчерских и технических служб. «Аэропорт им княгини Ольги играет важную роль в транспортной системе Псковской области. Он открывает перед жителями региона новые горизонты для отдыха и путешествий, сокращает время командировок, связывает родственников и друзей из разных городов», - заметил Михаил Ведерников.

Он напомнил, что в 2020 году были открыты 4 новых направления: на Калининград, МинВоды, Анапу и Симферополь. По словам главы региона, в том числе благодаря этому пассажиропоток за год вырос на 36% — всего было перевезено 45,4 тысяч пассажиров. И это несмотря на ограничительные меры – с 6 апреля по 23 июня аэропорт был закрыт.

«Работу по развитию авиаперевозок мы продолжим и в этом году. Так, с 8 февраля количество рейсов Псков-Москва увеличилось до 5 в неделю, а с апреля они станут ежедневными. В планах — связать авиасообщением Псков и Минск», - заявил губернатор.

Он подчеркнул, что впереди еще много работы по совершенствованию авиационной инфраструктуры, повышению качества и стабильности перевозок, расширению географии полетов. Михаил Ведерников выразил уверенность, что со всеми вызовами регион справится, и авиаперевозки Псковской области продолжат свое динамичное развитие.

«Благодарю всех, кто принимает участие в этой работе, и желаю новых побед, крепкого здоровья, успехов и благополучия!» - обратился он к виновникам торжества.