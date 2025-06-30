В Псковской области не прогнозируется понижение давления ниже нормы, как в Москве
Атмосферное давление в Псковской области не опускалось до рекордно низких показателей, рассказала начальник регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова в беседе с корреспондентом ПАИ.
В Псковской области рекордного понижения давления не ожидается, отметила она.
«Мы не ожидаем такого, и это низкое давление именно для Московского региона. Если бы такое давление было у нас, оно бы не было рекордно низким. У нас показатели давления были и ниже», – сообщила Тала Нещадимова.
По данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, в Москве атмосферное давление опустилось до рекордных для 30 июня 728,3 миллиметра – это самый низкий показатель за более чем 150 лет наблюдений.
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