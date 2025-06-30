Когда в Псковской области прекратятся дожди, рассказала метеоролог

16:02, 30 июня 2025, ПАИ

Какой будет погода в июле, рассказала начальник Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова в беседе с корреспондентом ПАИ.

Если говорить о первой половине июля, то она будет преимущественно с дождями. Они утихнут только в ближайшие два-три дня. При этом температуры будут держаться достаточно высокие: до 22–24 градусов, возможно потепление до 26 градусов.

Кроме того, северный, северо-западный ветер будет дуть до второй половины дня 1 июля, а затем начнёт стихать.

«После 3 июля очередной фронт принесёт очередные дожди. Температура понизится до диапазона от 15 до 20 и от 16 до 21 градуса. Такая неустойчивая погода с выходами циклонов, кратковременными дождями, усилением ветра, с грозами и ливнями пока прогнозируется на первую половину июля», – рассказала метеоролог.

При этом существует вероятность, что вторая половина июля будет более тёплой и летней, чем первая. «Мы ждём изменения характера погоды после 15–18 июля», – заключила Тала Нещадимова.

Ранее метеоролог объяснила, почему Псковская область оказалась во власти шторма. В пресс-службе регионального ГУ МЧС России также сообщили, что в первой декаде июля на погоду в Псковской области в основном будут влиять циклоны, поэтому ожидается переменная облачность с частыми осадками и пониженным относительно нормы температурным фоном.