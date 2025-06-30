Почему Псковская область оказалась во власти шторма, объяснила метеоролог
Почему Псковская область оказалась во власти шторма, рассказала начальник Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова в беседе с корреспондентом ПАИ.
«Мы находимся в тыловой части циклона. Ветер будет постепенно стихать завтра ко второй половине дня, и к вечеру он стихнет. Сейчас он пока достигает параметров неблагоприятного погодного явления – от 15 до 24 метров в секунду», – сказала она.
По словам метеоролога, в регионе дует градиентный ветер, который в летний период особенно активен.
Напомним, 29 июня из-за непогоды было отключено электроснабжение в 47 населённых пунктах в Пыталовском районе. В Псковском районе без электричества оказалось более двух десятков населённых пунктов. Также из-за шквалистого ветра без света остались жители Опочецкого района, а в Пскове в Финском парке упало дерево. Кроме того, отключения электроэнергии и повреждения деревьев наблюдаются в Локнянском и Стругокрасненском районах. Сложная метеообстановка также в Великолукском районе.
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