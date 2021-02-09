Успехи Порховского района в реализации нацпроектов отметил губернатор

16:27, 09 февраля 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников положительно оценил работу властей Порховского района в части реализации национальных проектов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Ольга Иванова рассказала, что по направлению «Культура» в Порхове в 2020 году проведена реконструкция библиотеки, на эти цели было направлено порядка 10 млн рублей. И. п. главы района подчеркнула, что учреждение стало уникальным центром культуры и информации, у которого в округе нет аналогов. В 2021 году 5 млн рублей будет выделено на модернизацию библиотеки в деревне Полоное.

«Да, я на открытии библиотеки в Порхове был, действительно достойное оснащение», — констатировал глава региона.

В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в Порхове отремонтировали площадь Красной Армии (потрачено порядка 3,9 млн рублей), а в деревне Полоное благоустроили общественное пространство, где установили детско-спортивный парк стоимостью около 900 тысяч рублей. В текущем году будут реализованы еще три аналогичных проекта.

В рамках проекта «Чистая вода» в Порхове за два года будет построена станция очистки воды. На эти цели предусмотрено порядка 97 млн рублей. Ольга Иванова заметила, что существующая инженерная инфраструктура сильно изношена, поэтому на районном уровне планируется проводить планомерную работу по ее модернизации, чтобы как можно скорее заменить трубы водоснабжения. Глава региона подчеркнул, что нужно разработать специализированную муниципальную программу и пообещал поддержку в этом вопросе со стороны региональной администрации.

Всего в 2020 году в Порховском районе на реализацию мероприятий в рамках национальных проектов было выделено порядка 75 млн рублей. В 2020 году на эти цели предусмотрены более 118 млн рублей.