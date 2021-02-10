Хотели как лучше — Николай Бесклёвный о парковке в водоохранной зоне

16:00, 10 февраля 2021, ПАИ

В самом конце января мы с друзьями отправились за чудской плотвой в Спицино. Сделали две вылазки, обе оказались безуспешными, но снова заставили задуматься над проблемами нашего неидеального мира. Что важнее водоохранная зона или безопасность на дороге и удобство местных жителей? Вопрос практически риторический, и ответ на него мы, обычные рыбаки, вряд ли сможем найти.

29 января мы выехали довольно рано, в 7:00, на берегу в Спицино «у магазина» были ещё в сумерках. Два десятка автомобилей уже плотненько жались друг к другу от трассы и до знака «Водоохранная зона». Но если первые ещё поместились до этого, в наше время очень недешёвого, знака, то почти всем, кто приехал после нас, а это ещё не менее тридцати автомобилей, волей-неволей пришлось парковаться как бы в неположенном месте.

Хотя что же они нарушили? Двухсотметровую водоохранную зону? Согласно закона «О водоохраной зоне» ближе 200 метров нельзя подъезжать к берегу Чудского озера. Но до воды от места нашей стоянки, от знака, было гораздо большее расстояние.

Приходится рыболовам оставлять свои автомобили вдали от уреза воды. Зимой-то ладно, у рыбака поклажа невелика. А летом? Без нарушения этого закона нельзя ни одну лодку спустить на воду. Разрешён подъезд к воде и стоянка транспортных средств только по дорогам и на площадках с твёрдым покрытием. Угадайте, сколько таких площадок существует в Псковской области? Правильно. Ни одной. Частные имеются, а для населения, для туристов и рыбаков нет. Вот и получается, что каждый обладатель более-менее серьёзной лодки – потенциальный нарушитель закона. Инспектор рыбоохраны может на своё усмотрение оштрафовать нарушителя, а может и не оштрафовать.

И на другой день мои товарищи, но уже без меня, вновь побывали в Спицино. И снова удивление в этот день было не от рыбы. Даже повидавший виды Станислав и тот обомлел от увиденного. Сначала от количества автомобилей, говорит, их не менее 200 было, а потом и от количества рыболовов – под тысячу, палаток – как добрый десяток индейских деревень с вигвамами. Автомобили водители за голубенький знак водоохраной зоны старались не ставить. Но, куда?

Понаставили их кто куда смог запихнуть, чуть ли не во дворы и огороды местным жителям, заняли всю площадку у магазина, заполонили обе обочины дороги в самой деревне, что с учетом глубокого снега не очень-то хорошо получалось.

Что же безопаснее, что правильнее? Заставить машинами до невозможной узости гдовскую дорогу в центре Спицино или расположить все эти автомобили в чистом поле, где кроме кустарника уже десятки лет ничего и не растёт? Как рыболов-автомобилист рассуждает: там, в водоохраной зоне, оштрафуют, можно «налететь» на сумму до 4500 рублей, а здесь, на обочине дороги, я создам кучу проблем с безопасностью движения, ну и хрен с ним, здесь-то штраф всего до 1500 рублей.

Спросите жителей деревни, нравится им такое? Да их и спрашивать не надо, всё на лицах написано.

О том, как рыбаки открыли сезон зимней рыбалки на псковских водоемах и почему у некоторых окуней нет половых признаков, читайте здесь. Другие статьи автора здесь.