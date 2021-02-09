Ослепительная улыбка – ПАИ-live с главврачом Псковской стоматологической поликлиники
Главный врач псковской городской стоматологической поликлиники Марина Черных стала гостьей ПАИ-live.
9 февраля отмечается международный день стоматолога. О профессиональных качествах, которыми должен обладать хороший врач-стоматолог, о мифах и реалиях профессии, о средствах и приборах, помогающих надолго сохранить зубы здоровыми и красивыми, в эфире ПАИ-live рассказывает Марина Черных.
Трансляция ведётся на сайте Псковского агентства информации и на YouTube-канале ПАИ.