Создание доступной среды продолжается в Псковской области

16:40, 09 февраля 2021, ПАИ

В Псковской области обсудили вопросы формирования доступной среды для маломобильных групп населения при строительстве и капитальном ремонте жилых, социальных и общественных объектов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Совещание прошло под руководством заместителя губернатора Василия Осипова. В обсуждении приняли участие представители органов исполнительной власти, руководство муниципальных образований, профильных подведомственных организаций сферы строительства и члены областного отделения Всероссийского общества инвалидов.

В частности, шла речь о соответствии строительных объектов существующим нормативам создания доступной среды. Отдельно участники обсуждения остановились на этапе подготовки технического задания для объявления аукциона на разработку проектно-сметной документации, а также о приемке выполненных работ.

Руководитель регионального управления капитального строительства Илья Озолиньш заверил, что нормы соблюдаются на всех этапах строительства или капитального ремонта, начиная с подготовки документации. Это позволяет обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов и иных маломобильных групп граждан в здания. Директор Псковавтодора Станислав Стармолотов сообщил, что аналогичный порядок предусмотрен во время работ на дорожных объектах.

Председатель областной организации «Всероссийское общество инвалидов», депутат областного Собрания Марина Борисенкова констатировала, что здания и пешеходные зоны становятся доступнее для людей с ограниченными возможностями здоровья, пожилого населения и родителей с колясками. По её словам, есть целые жилые кварталы, в которых максимально соблюдены нормативы, необходимые для передвижения маломобильных граждан. Вместе с тем, заметила Марина Борисенкова, над доступностью большинства объектов в Псковской области еще нужно работать. «Создание комфортной и доступной среды не ограничивается установкой пандуса. Важно соблюдение и других нормативов — в плане организации тротуаров, дорожных съездов, дверных проемов, порогов, санузлов, тактильной плитки», — подчеркнула она. Марина Борисенкова также обратила внимание на объекты, которые сейчас находятся на реконструкции и требуют дополнительных усилий по обеспечению доступной среды. Она уточнила, что речь идет о детских музыкальных школах в Невеле и Усвятах.

Председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству области Сергей Грахов добавил, что не всегда при реконструкции здания получается реализовать полный комплекс работ по созданию доступной среды. Это касается, к примеру, объектов культурного наследия. Детская музыкальная школа в Невеле относится к памятникам истории и имеет определенные нормы в части организации фасада, входной группы и иных элементов. Тем не менее, комитет вместе с профильными учреждениями и общественниками прорабатывает в отношении каждого объекта вопросы организации максимальной доступности помещений. по поручению губернатора Михаила Ведерникова руководство регионального управления архитектуры и градостроительства разработало свод специальных рекомендаций. Их направили во все проектные организации.

По итогам совещания Василий Осипов дал поручение руководителю Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» организовать совещание с главами районов по вопросу согласования технических заданий по соответствию объекта требованиям доступной среды. Кроме того, вице-губернатор призвал руководство профильных организаций теснее и эффективнее взаимодействовать с членами и экспертами Всероссийского общества инвалидов.