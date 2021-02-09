Ограничительные меры в Псковской области продлили по 12 февраля

16:45, 09 февраля 2021, ПАИ

Ограничительные мероприятия на территории Псковской области продлеваются по 12 февраля. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Соответствующие изменения в Указ о мерах по противодействию COVID-19 внёс губернатор Михаил Ведерников.

Ранее в Псковской области в связи с улучшением эпидемиологической ситуации был снят ряд коронавирусных ограничений. В частности, отменено требование для работодателей о временном переводе на дистанционную работу не менее 30% работников. Теперь эта норма носит рекомендательный характер.

Скорректированы и требования к работе досуговых организаций. Например, при проведении экскурсий в помещениях количество участников увеличено до 25 человек. Проведение концертов, театрально-зрелищных мероприятий допускается, если наполнение зрительного зала составляет не более 50% от возможного числа зрителей.

Кроме того, смогли вернуться к работе аквапарки, но только при чётком соблюдении специализированных рекомендаций Роспотребнадзора.

Для плавательных бассейнов отменено условие об организации работы по сеансам.