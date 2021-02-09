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Общество

Какими качествами должен обладать хороший стоматолог, рассказала псковский врач

Фото с сайта pixabay.com

Какими качествами должен обладать хороший врач-стоматолог, рассказала главный врач Псковской городской стоматологической поликлиники Марина Черных в эфире ПАИ-live.

«Чтобы быть хорошим стоматологом, надо обладать главным качеством врача – он должен любить людей. Без этого не стать в стоматологии, да и вообще в медицине, востребованным врачом», – подчеркнула Марина Черных. По её словам, можно любить профессию и себя в ней, но люди всегда чувствуют, когда врач расположен к ним. «А когда идёт доверие к врачу, тогда уже идут востребованность врача, любовь его пациентов и его достижения», – пояснила главврач.

Она также поздравила коллег с профессиональным праздником, который отмечается 9 февраля, пожелав им профессионального роста, достижений в профессии и хороших пациентов.

Марина Черных добавила, что современная стоматология – это высокотехнологичная наука, которая постоянно меняется и охватывает широкий спектр деятельности: лечение, профилактика, хирургия, исправление прикуса. «Если говорить о современной стоматологии, то можно выделить гигиену и профилактику, ортодонтию и хирургию. Хирургия – это имплантология. Вот эти три столпа, которые развиваются сейчас очень и очень широко и быстро, благодаря высоким технологиям, и машинам, и установкам, и 3D», - заявила главврач.

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