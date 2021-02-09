Фоторепортаж: Псков во льдах
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
Публикуем фоторепортаж о сосульках в Пскове.
Напомним, что жителей Пскова призывают присылать жалобы на неубранные сосульки. Для этого необходимо сделать фотографию с привязкой к адресу, зафиксировать дату и время и отправить обращение на электронную почту kontrolpskov@pskovadmin.ru.
После этого протоколы направляются на рассмотрение в административную комиссию для рассмотрения факта нарушения.