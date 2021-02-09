Фоторепортаж: Псков во льдах

17:37, 09 февраля 2021, ПАИ



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



















Публикуем фоторепортаж о сосульках в Пскове.

Напомним, что жителей Пскова призывают присылать жалобы на неубранные сосульки. Для этого необходимо сделать фотографию с привязкой к адресу, зафиксировать дату и время и отправить обращение на электронную почту kontrolpskov@pskovadmin.ru.

После этого протоколы направляются на рассмотрение в административную комиссию для рассмотрения факта нарушения.