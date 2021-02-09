Куда псковичам сообщать о неубранных сосульках

17:38, 09 февраля 2021, ПАИ

Жителей Пскова просят сообщать о неубранных сосульках в контрольное управление администрации города, пишет газета «Псковская правда».

Жалобы принимают по электронной почте: kontrolpskov@pskovadmin.ru. К обращению следует прикрепить фотографию с привязкой к адресу, зафиксировать дату и время. Начальник управления Наталья Симонова подчеркнула, что этого будет достаточно для составления протокола на собственника здания или управляющую компанию. Документ направят на административную комиссию, которая привлечет нарушителей к ответственности.

В этом году уже составлены пять протоколов по сосулькам, в том числе три - на собственников зданий и два - на управляющие компании. «К сожалению, сейчас у нас нет возможности ежедневно объезжать город, поэтому мы очень просим граждан сообщать о том, где не убраны сосульки, чтобы мы могли принимать меры», - заявила Наталья Симонова. Она добавила, пока таких жалоб не поступало.

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