Как сохранить зубы крепкими и здоровыми – советы псковского стоматолога

17:48, 09 февраля 2021, ПАИ

Что нужно делать ежедневно, чтобы сохранить зубы крепкими и здоровыми, рассказала главный врач Псковской городской стоматологической поликлиники Марина Черных в эфире ПАИ-live.

Марина Черных отметила, что, прежде всего, нужна гигиена полости рта. «Конечно, стоматологические заболевания возникают по разным причинам. Но гигиена полости рта превыше всего. Это доказано наукой. Ежедневная чистка зубов дважды в сутки по две-три минуты. Зубная щётка – это непосредственный атрибут», - заявила врач. Также она добавила, что необходимы правильные движения при чистке зубов. «Ни для кого не является секретом, что гигиена полости рта сохраняет зубы и здоровье полости рта на долгие годы. И это дешевле, чем потом протезировать и лечить, когда уже всё свершилось», - подчеркнула Марина Черных.

Она заметила, что гигиена полости рта не ограничивается только чисткой зубов. Сейчас есть масса гигиенических средств, которые необходимо использовать ежедневно в домашних условиях. «Например, я рекомендую всем своим пациентам ирригатор. Это аппарат для полости рта, который производит чистку посредством пульсирующей струи воды под давлением. Тогда вода вымывает всё из различных труднодоступных мест. То, что не достаёт щётка, вымывает ирригатор. Ирригатор чистит зубы и мягко массирует водой дёсны», - рассказала Марина Черных.

При этом, по её словам, каждый нормальный стоматолог своему пациенту посоветует индивидуальную программу полости рта. «И соответствующие зубные пасты, зубные щётки. И ирригатор в том числе. Один раз я видела ирригатор в аптеке. Но лучше его искать в магазинах медтехники. Или заказать в интернете. Это не такой редкий прибор», - заключила стоматолог.