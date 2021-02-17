Ловись плотва большая и маленькая

10:51, 17 февраля 2021, ПАИ

За плотвой отправляться ещё рано – такие выводы мы сделали из наших последних рыбалок. Сразу после разрешения выхода на лёд, мы, удовлетворившись окунёвой рыбалкой, но серьёзно разочаровавшись размером полосатого хищника, заполонившего всю западную часть Псковского озера, отправились взглянуть на чудскую плотву. Доносились известия о великолепном клёве и с Островцов, и из Спицино (деревни на южном берегу Чудского озера), ну, как тут удержаться.

После двухлетнего перерыва

Островцы. Два года здесь не были, но ничего не изменилось. Лишь только большую часть рыболовецких кораблей, плотно занимавших всю территорию причала «Маяка», куда-то подевали – скорее всего, распилили на металлолом. И стоит там сейчас на земле три-четыре кораблика, да у причала столько же, а ведь еще три года назад им там очень тесно было. Выезжали из города в 7:30, добрались в Островцы в 9:05. У ворот «Маяка» по колено снега и всего две машины. И мы неподалёку припарковались. Коротко бутербродами с чаем перекусили. Тут же местный рыжий котяра нарисовался. Не кошечка, не кот, а именно котяра. Морда у него, ну, ни дать, ни взять, разбойник – весь взъерошенный, глаза огромные и какие-то безумные. И наглый, хотя и осторожный одновременно. Угостили котофеича колбаской: он её хватал налету и каждый раз мигом убегал на другую сторону дороги во двор углового дома. И опять к нам. Три раза успел туда-сюда слетать, пока мы не отправились в озеро.

Рыболовов в этот день немного было, а таких как мы, пеших, так и вовсе две группы по 3-4 человека оказалось. А все остальные умчались вдаль на 5-7 «собачках» (мотобуксировщики – прим. авт.). Но ходоки мы еще вполне справные, а потому дошли и до моторизованных, и до пеших рыболовов. Ходили за второй залом льда, это около двух километров от берега. Оба залома, как мы говорим – «живые», то есть ещё не смёрзшиеся и переходить их надо крайне осторожно, да и не везде их можно перейти, переходы искать надо. Никогда не торопитесь штурмовать заломы и широкие трещины бездумно и напролом, всегда найдутся безопасные места для перехода, только надо пройти 100-200 метров вдоль них в одну или другую сторону. Накануне здесь побывал наш знакомый и он неплохо порыбачил. Расспросили его , где да как, по его ответу и сориентировались – ушли за второй залом с полкилометра. Но хорошо было вчера, а сегодня мы с плотвой так почти и не встретились – очень реденько клевала, но размер хороший, до 200 граммов и даже более. И окунёк попадался и он даже крупнее, чем на Псковском озере, и ёршик, но эта рыбка здесь совсем мелкая. Мои оба товарища целый день оставались на одном месте, а я побегал и влево, и вправо, и выше в озеро, от них почти на километр удалялся. Но в итоге везде оказалось одинаково – у меня 11 плоток да полтора десятка окуней (ершей не брал), у товарищей примерно по столько же.

Чёрная, горбатая, но очень красивая

Возвращались порознь, я бы еще посидел у своих лунок, вроде бы чаще стало клевать, но увидел, что мои рыболовы собрались, пришлось и самому заканчивать. Шёл обратно быстро и почти нагнал товарищей, но минуты на три задержался в канале. Не доходя до берега метров сто, дорогу, как мне показалось, перебежала чёрная собака, возле деревни их немало бегает. Смотрю, еще раз перебегает, но теперь мне было отчетливо видно, что и не собака это вовсе, а большая чёрная лоснящаяся норка – ее характерный горб и скачущая походка мне давно знакомы. Передвигалась она не спеша и по деловому, ещё пару раз перебежав от одних камышей к другим поперёк канала. Я притормозил, до пушистой красавицы было метров пятнадцать – чёрная, горбатая, но очень грациозная. Думаю, бегает бедолага, ищет, чем бы поживиться, а что на снегу сейчас найдёт? Не иначе, как ее расчёт на рыбаков, тропа ими широкая натоптана, может, чего и оставили для нее. Достал я пару окуньков, посвистел немножко, но норка больше нигде не высунулась, хотя я подошёл к месту, где отчетливо видимые на снегу её следы обрывались возле камышей. Кинул в том направлении одну рыбку, кинул вторую, постоял минуты две и пошёл дальше, то и дело оглядываясь, но так больше никто из камышей и не вышел. Но нюх у нее хороший, побегает и найдёт угощение - рыбу норки любят.

Кстати, о псковских норках. Та, что я встретил, норка американская. А наших, истинно псковских европейских норок, как утверждают учёные, на севере области не осталось и сохранились они лишь в бассейнах рек Кунья, Ловать и Локня на юго-западе нашего региона. В Европу американских норок завезли около ста лет назад, они успешно адаптировались и почти повсеместно вытеснили норку европейскую. Американская гостья оказалась настолько агрессивной, что норка европейская во многих местах уже занесена в региональные Красные книги. В умных книгах написано, что чёрный цвет норок очень редкий, но вот норок другого цвета я у наших псковских водоёмов, почему-то не встречал, только чёрные.

У машины поделились итогами первой чудской зимней рыбалки. Не очень. Но разведка боем состоялась. Решили мы и завтра приехать сюда же. Обещалась плюсовая температура и южный ветер, по нашим разумениям, плотва должна бы проявить себя гораздо лучше, очень уж это ее погода.

Аншлаг в субботний день

На этот раз решили выехать пораньше. Ехали по лесной дороге и рассуждали – рановато, едем первые, темно еще на лёд выходить будет. Ага! Первые! Островцы уже кипели и сотни приезжих рыболовов копошились в свете фар и фонариков, собирая свои ящики, санки, буксировщики и снегоходы. И знакомый кот уже не спал, встретился нам на повороте, ему теперь, наверное, самая масленица, угостит не один рыболов. И припарковаться оказалось не так чтобы просто. Нашли живописное место рядом с рыболовецким кораблём, стоящим на суше. Но это мы потом поняли, что на суше, а когда вокруг темно и белым бело, то не сразу разберёшь – твердо рядом с такой техникой или не очень. Но остановились, проверили. Нормально. Пока собирались, машин всё прибывало и прибывало. И тем, кто приехал к 9:00, как мы вчера, пришлось искать стоянку уже подальше от берега. Много было машин с рыболовами, но пока еще не столько, как бывает по весеннему льду. Вот тогда, в начале марта, действительно, в Островцы с вечера надо будет приезжать.

Сотни рыболовов, выходя из островцовского канала, расходились и разъезжались и влево, и вправо, и вдаль. На этот раз пеших было больше, чем моторизованных. Мы первые лунки пробурили сразу за вторым заломом. Вчера, когда мои товарищи возвращались, к ним подходили рыбаки, сидевшие в палатках именно здесь, и спрашивали, как там подальше в озере. В свою очередь и сами рассказали, что у двоих слабенько, как и у нас, а у третьего с плотвой очень даже хорошо было. Вот, помня, вчерашний разговор, мы и решили начинать примерно с этого места. Пробовали, пробовали, но плотвы так и не распробовали. У меня всего две плотвички за полтора часа, окушки часто цеплялись, как и ёршики, но интересовала всё же серебристая рыбка.

Руками махал только один

Решили со Стасом идти дальше в озеро, а Владимир Михалыч остался на этом месте. Но ни наше брожение (кстати, очень любопытно получилось, не имея цели, но вышли ровно на мои вчерашние дальние лунки), ни сидение на месте нашего товарища ожидаемого результата так и не принесли. Перемещаясь и сверля всё новые и новые лунки, я издалека заметил одного часто шевелящего руками рыболова. Рыбаков вокруг сотни, но вот махал руками только один. Подошёл я к нему метров на тридцать, забурился, стало вроде бы поклёвывать, но все равно очень редко. А у него спина не разгибается – руками работает и работает, рыбу на лёд кидает и кидает. После часового сидения, я не выдержал и все же подошел к этому трудяге. Да, действительно, плотвы вокруг его лунок набросано солидно, с полсотни, а то и больше. Поздравил, говорю, вы, наверное, единственный, кто сегодня с плотвой встретился. Ему понравилась моя оценка. Разговорились. И он, не отвлекаясь от своих удочек, то и дело вынимая очередных плотвиц, рассказал, что с утра плотва не клевала, а где-то с 12 часов потихоньку начала отзываться. У него три лунки и три мормышки опущены, все разного цвета, на более тёмные клюет чаще. А еще он кормил, прикормка покупная для белой рыбы. Тут же я его спросил, мол, а товарищ ваш без прикормки ловит? Он бегает вокруг вас и нечасто руками дёргает. Да, нет, говорит, и он кормил такой же прикормкой, но в чём дело, почему у него почти не клюёт – непонятно. В куче рыбы, лежащей на снегу возле удачливого рыболова, среди преобладающей хорошего размера плотвы, лежали и окушки, и ерши, но в явном меньшинстве.

В 15 часов мы рыбалку завершили. В моём пакете в итоге оказалось 15 хороших плотвичек и десятка два окушков, ершей всех оставил на льду. У товарищей уловы были ещё скромнее. Слабенькая рыбалка второй день подряд. И оттепель не помогла.

Читайте другие материалы автора здесь. О том, как убивают Чудское озеро, а также о парковке в водоохранной зоне.