Псковичей просят присылать жалобы на неубранные сосульки

17:54, 09 февраля 2021, ПАИ

Жителей Пскова просят присылать жалобы на неубранные сосульки, пишет «Псковская правда» со ссылкой на начальника контрольного управления городской администрации Наталью Симонову.

Гражданам необходимо отправить на электронную почту kontrolpskov@pskovadmin.ru фотографию с привязкой к адресу, дате и времени. Городским властям этого будет достаточно, чтобы составить протокол на собственника здания или управляющую компанию. После этого протокол направят в административную комиссию для рассмотрения факта нарушения

По словам Натальи Симоновой, штраф за сосульки ответственному за их ликвидацию всё равно придётся заплатить, даже если лёд будет убран сразу после составления протокола.

Штраф для физических лиц составляет от 1,5 до 2 тысяч рублей, для должностных лиц – от 5 до 10 тысяч рублей, для юридических – от 25 до 50 тысяч рублей. При повторном нарушении штраф увеличивается до 3-5 тысяч рублей для физических лиц, до 10-15 тысяч рублей – для должностных лиц и до 50-100 тысяч рублей – для юридических лиц.

За этот год в Пскове составлены уже пять протоколов по сосулькам: три на собственников зданий и два на управляющие компании.