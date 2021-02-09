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Общество

До -23 градусов похолодает в Псковской области предстоящей ночью

10 февраля на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, ночью на юге области пройдет небольшой снег, день прогнозируется без существенных осадков. На дорогах местами будет гололедица, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного управления МЧС. 

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура ночью составит от -23 до -18 градусов, днем - от -13 до -8.

Будет дуть ветер северного направления со скоростью 1-6 м/сек.

Атмосферное давление высокое.

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