До -23 градусов похолодает в Псковской области предстоящей ночью

17:59, 09 февраля 2021, ПАИ

10 февраля на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, ночью на юге области пройдет небольшой снег, день прогнозируется без существенных осадков. На дорогах местами будет гололедица, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного управления МЧС.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура ночью составит от -23 до -18 градусов, днем - от -13 до -8.

Будет дуть ветер северного направления со скоростью 1-6 м/сек.

Атмосферное давление высокое.