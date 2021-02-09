В Пскове в региональном отделении УМВД наградили волонтёров

18:13, 09 февраля 2021, ПАИ





В УМВД России по Псковской области состоялась встреча с волонтерами. Среди приглашенных - студенты ПсковГУ и агротехнического колледжа, курсанты Академии ФСИН России, учащиеся школ областного центра. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

За многогранную и самоотверженную деятельность волонтеров поблагодарил начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников. «Нас с вами связывает одна главная цель – воспитать достойное подрастающее поколение и оказать поддержку тем подросткам, которые в ней нуждаются. Спасибо вам за то, что вы делаете. Ваш вклад и поддержка неоценимы. Искренне надеюсь на дальнейшее сотрудничество и взаимодействие! - подчеркнул руководитель ведомства. – Особую благодарность хочется выразить Губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову. Реализация наших совместных проектов возможна благодаря его личному участию».

Псковской полицией во взаимодействии с Администрацией области реализуется проект «Поверь в себя», участниками которого стали псковские школьники. Он осуществляется в формате профильных смен в оздоровительных лагерях с несовершеннолетними. Участниками стали уже 124 несовершеннолетних в возрасте от 9 до 16 лет из 14 муниципальных образований Псковской области.

Подопечные вместе со своими наставниками-волонтерами принимали участие в психологических тренингах, командных и индивидуальных соревнованиях, мастер-классах, кружках по интересам, военно-патриотических и творческих акциях. И благодаря реализуемому проекту подростки получили возможность реализовать себя, раскрыть свой творческий потенциал, повысить уровень социально-коммуникативных навыков и личностного саморазвития. Причем, большинство наставников продолжают общение с ребятами и после окончания смен. Проведены также областная Спартакиада и международный турнир по мини-футболу, туристический поход с несовершеннолетними.

Волонтеры проекта «Кибердружина» занимаются не менее важной работой по мониторингу сети Интернет и выявлению противоправного контента, пагубно влияющего на подростковую среду. Так, обнаружено более 400 ссылок на страницы, группы и паблики деструктивного характера.

Об этой совместной работе на встрече рассказала заместитель начальника отдела организации охраны общественного порядка УМВД подполковник полиции Ирина Корнейчук.

За оказание содействия в организации и проведении профилактической работы с несовершеннолетними и реализацию проектов для подростков памятной медалью «300 лет МВД» и ценным подарком награжден председатель совета по молодёжной политике города Пскова при Главе муниципального образования «Город Псков» Александр Андреев. А целая группа волонтеров, представляющих проекты «Поверь в себя» и «Кибердружина», поощрена благодарственными письмами и ценными подарками.