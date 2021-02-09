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Политика

ЦУР Псковской области попал в топ регионов по числу обращений на тысячу человек

Более всего получили сигналов из комментариев официальных групп Псковской области

 

Центр Управления Регионом (ЦУР) Псковской области попал в топ регионов по числу обращений на тысячу человек, обработанных системой «Инцидент Менеджмент» в январе. Об этом написал  официальный телеграм-канал Псковской области.

Рейтинг доказывает, что жители региона знают – опубликовать обращение в соцсетях, значит быть услышанным. Ни один из вопросов не остается без внимания, каждое попадает в ответственный орган власти и находит свое решение.

Кстати,буквально пару дней назад ЦУР Псковской области провел опрос жителей региона – как им удобно сообщать о проблемах? В лидерах – обращение через соцсети. Что в очередной раз доказывает значимость онлайн-площадок для населения. Именно с помощью соцсетей обеспечивается необходимая связь между жителями региона и органами власти.

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