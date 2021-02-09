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Общество

«Псковский пласт древнерусской литературы». Выставка с таким названием пройдёт в центральной городской библиотеке

Валентина Ильинична Охотникова - доктор филологических наук, профессор Псковского государственного университета

 

12 февраля в Центральной городской библиотеке Пскова пройдёт выставка доктора филологических наук, профессора ПсковГУ Валентины Охотниковой «Псковский пласт древнерусской литературы».

Валентина Ильинична Охотникова – доктор филологических наук, профессор Псковского государственного университета, автор уникальных книг по древнерусской литературе и постоянный участник всех проектов отдела древнерусской литературы Пушкинского Дома Российской академии наук.

В 1984 году выходит её первая книга – «Повесть о Довмонте: исследования и тексты» – об одном из древнейших памятников, оставшихся от псковской литературы и связанном с «Житием Александра Невского». В 2000 и 2002 годах вышел учебник по древнерусской литературе для 5–9-х классов (первый в истории нашего школьного образования), составленный согласно разработанной Валентиной Ильиничной программе, в которой древнерусская литература – это начало вообще русской литературы. В 2007 году вышла её фудаментальная монография «Псковская агиография XIV–XVII вв.: Исследование и тексты» в двух томах о псковских святых. Первый том – это жития княжеские (Всеволода-Гавриила и Довмонта), а второй том – жития монашеские (Ефросина Псковского, Саввы Крыпецкого и Никандра Порховского). Монографию издал Российский гуманитарный научный фонд.

Валентина Охотникова перевела и переводит на современный русский язык и составляет комментарии к таким древнерусским текстам, как «Повесть о прихожении Стефана Батория на град Псков», «Повесть о Довмонте», «Послание игумена Памфила», «Житие Александра Невского», «Повесть о Псковском взятии», «Повесть о явлении иконы Божией Матери на Синичьей горе», «Повесть о Псково-Печерском монастыре», «Псковская повесть о Смутном времени», «Житие Никандра, пустынножителя».

Валентина Охотникова – один из создателей «Словаря книжников и книжности Древней Руси», «Русской агиографии», «Памятников литературы Древней Руси», «Библиотеки литературы Древней Руси», её статьи регулярно публикуются в трудах отдела древнерусской литературы Пушкинского Дома РАН.

А в 2020 году в главной номинации премии «Книга года» победителем был признан фундаментальный труд «Библиотека литературы Древней Руси» в 20 томах. Среди учёных-лингвистов, подготовивших столь великий труд, есть имя Валентины Ильиничны Охотниковой, доктора филологических наук, специалиста по древнерусской литературе из Пскова.

Начало лекции в 13 часов. 

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