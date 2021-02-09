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Общество

Завершился этап отбора финалистов по Псковской области в самой масштабной в России премии в области жилищного строительства

Стали известны лучшие градостроительные компании в Пскове. Фото ps60

 

Подвели итоги градостроительного конкурса жилых комплексов-новостроек «Топ ЖК-2021». Об этом сообщает пресс-служба премии.

Во втором региональном этапе конкурса принял участие 641 проект от 464 застройщиков из 69 регионов РФ. Из них в финал вышел 341 жилой комплекс от 290 застройщиков в 102 номинациях.

От Псковской области в конкурсе участвовало 13 ЖК от семи застройщиков в двух номинациях.

Решением жюри конкурса в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Псковской области» финалистами утверждены ТЭЦ на Великой от застройщика ЖК «Дом на Советской, 7», «Небо» от застройщика «Руст», «Балтийская жемчужина» от специализированного застройщика «Псковжилстрой» и «Приоритет» от группы компаний ЛУГ.

В номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Псковской области, доступное жильё» финалистами стали «Молодёжный» от застройщика «Строительный холдинг Scandinavia», «СИТИ» (CITY) от застройщика «Реставрационная мастерская», «Балтийский каскад» от специализированного застройщика «Псковжилстрой» и «Москва» от группы компаний ЛУГ.

Объявление победителей премии «Топ ЖК-2021» состоится в марте 2021 года в рамках Российской строительной недели.

Премия «Топ ЖК» — самый масштабный в России конкурс жилых комплексов-новостроек. Определение финалистов и победителей здесь осуществляется по 161 номинации. Победители конкурса будут определены по итогам рассмотрения более 1000 проектов от 675 застройщиков из 75 регионов РФ.

Жилые комплексы оценивали более 400 экспертов из 54 регионов России. Оценка каждого жилого комплекса проводилась по группам параметров, в числе которых транспортная доступность, обеспеченность социальной инфраструктурой, архитектура, дворовые пространства и многое другое.

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