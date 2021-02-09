Главред книги «Солдаты Победы» Николай Никитенко о Навальном: Политический власовец, замахнувшийся на ветеранов

18:58, 09 февраля 2021, ПАИ

Блогер Алексей Навальный – политический власовец, замахнувшийся на ветеранов. Так главный редактор книги «Солдаты Победы», краевед, историк Николай Никитенко прокомментировал корреспонденту Псковского агентства информации циничное и наглое поведение блогера по отношению к ветерану Великой Отечественной войны Игнату Артеменко.

«За такое циничное и наглое поведение этого типа можно охарактеризовать как политического власовца, который замахнулся на наших славных ветеранов-победителей, – подчеркнул Николай Никитенко. – Ему всё неймётся, он что-то хочет доказать. Наверное, не согласен с тем, что ветераны сделали для нашей страны и всего мира: разгромили фашистов, спасли даже тех, кто сегодня высыпает на их могилы кучи мусора, сносит памятники и шлёт в их адрес такие циничные слова».

Слово убивает похлеще пули, подчеркнул главный редактор книги «Солдаты Победы». «Я думаю, что был бы ветеран помоложе, то врезал бы ему по-русски от души за то, что этот тип сказал. Но возраст, годы, состояние здоровья не позволяют, конечно. Но ветеран не пал духом и пошёл в суд постоять за себя, да и мы все его должны поддержать в этой ситуации», – отметил Николай Никитенко.

Историк подчеркнул, что ветеран Игнат Артеменко до последнего защищает свою Родину, всё поколение-победителей. «Я восхищаюсь ветераном, его силой духа, боли. Все фронтовики прожили трудную жизнь, им досталось лихо и в послевоенные годы, и перестроечные годы, – отметил он. –Уверен, что в прошлом нашей страны надо видеть не только остывающую залу, которую носят политические ветры, а благодатный огонь, согревающий и объединяющий наши поколения».

Николай Никитенко призвал детей и внуков фронтовиков продолжать святое дело ветеранов – защищать Россию. «Мы, их наследники, должны принять эту эстафету и держать их знамя – Знамя победителей. Мы должны гордиться нашей Родиной и беречь Россию, защищать её, в том числе и от таких подлецов, как этот тип [Навальный. – ПАИ]. Ведь все поступки этого мерзавца наносят вред России, он изнутри подрывает наше Отечество. Всеобщее презрение должно быть».

Напомним, что Алексея Навального обвиняют в заведомо ложной информации, которая порочит честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Навальный опубликовал пост в Twitter, где назвал Игната Артеменко «холуем», после того как ветеран на видео сообщил, что голосовал за поправки к Конституции.

Сторонники Навального распространяют информацию, что Артеменко не принимал участие в боях, а отсиживался в тылу. Однако, согласно архивам, ветеран служил в Белоруссии в рядах партизан, а после попал в разведку, где получил ранение.

Дело дошло до суда, где Навальный не только не извинился перед ветераном, но и во время заседания несколько раз срывался — кричал, что родственники «торгуют своим дедом» и могут ночью задушить его, чтобы потом заявить, что «это дело его доканало». Ветерану стало плохо, и заседание перенесли на 12 февраля.