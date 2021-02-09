Доброе сердце спасёт жизнь: счастливый день потерявшейся Даши

19:46, 09 февраля 2021, ПАИ

Не пройти мимо чужой беды, с человеком ли случившейся или с животным, – это и называется человечностью. О том, как важно оставаться человечным, написала газета «Гдовская заря».

Короткие лапки мопса мёрзли на холоде так сильно, что стоять на месте никак было нельзя. Собачка старалась постоянно двигаться, но далеко от того места, где её впервые из своего окна увидела Ольга Корху, не отходила. Несколько часов уставшую и продрогшую девочку никто не забирал, и стало понятно, что она потеряшка.

Вечером Оля стала звонить знакомым, у которых дома живут похожие собаки. Но своих питомцев никто не терял. Сделала она звонок и своей коллеге Валентине Кимолайнен. «У нас два любимца данной породы, наши были дома, и без нас на выгул они не выходят», – рассказала потом Валентина. Но оставлять на улице потеряшку они, конечно, не могли: собака порядком замёрзла, и нужно было срочно забирать её с улицы.

Вместе с мужем Валя отправилась в Слободу. А когда привезли собаку с очень печальными глазками домой, сразу разместили информацию в социальной сети, не забыв сделать фотографии усталой пухляшки. В поисковую эстафету включилась и «Гдовская заря».

Когда гостью накормили, намыли и начесали, она заснула крепким спокойным сном. А «Контакт» вовсю работал, и уже к десяти часам вечера ребята получили, наконец, долгожданное письмо от хозяйки, готовой забрать Дашу (именно такое имя носит героиня этой истории о небезразличии).

Но прежде чем отдавать посапывающего во сне мопса, Валентина провела настоящее исследование, задавая вопросы о собаке, и даже попросила выслать как подтверждение фотографию Даши. К тому моменту уже около десятка человек предложили приютить собачку. Но все звёзды, что называется, сошлись. Когда хозяева приехали, первым делом рассказали, что у Даши не самая простая судьба, в этой семье она недавно (прежний хозяин подарил её Зеленовым, так как ему пришлось переехать, а взять собаку с собой не представлялось возможным). А сами они в Гдов переехали совсем недавно. Даша вышла гулять и, видимо, заблудилась в непривычном для неё месте, а дома, где маленькие дети, в суматохе не сразу заметили её отсутствие.

Эта история могла закончиться очень печально, не обрати Ольга внимание на грустную замерзающую собаку, не забери Валентина её с улицы.

Елена Зеленова от всей души поблагодарила спасителей, неравнодушных гдовичей: «Мы с детьми ходили по улицам, искали, плакали, думали, что с каждой минутой она всё больше где-то замерзает. А её отогрели, накормили, вдобавок ещё намыли и расчесали. А когда отдавали её нам, то дали очень полезные советы по уходу. Дашенька у нас волею судьбы недавно, и ничего о такой породе мы не знаем. Теперь всё будем стараться делать правильно. И ещё раз за доброту спасибо!»