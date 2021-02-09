Заболеваемость ОРВИ в Пскове выше порогового уровня по населению в целом на 16,4%

20:17, 09 февраля 2021, ПАИ

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В Псковской области на пятой неделе 2021 года заболеваемость ОРВИ и гриппом по сравнению с предыдущей неделей увеличилась на 12,4 % и составила 68,93 на 10 тыс. населения, зарегистрировано 4 316 случаев, сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области

Заболеваемость ОРВИ и гриппом ниже порогового уровня по населению в целом на 50,3 %.

В Псковской области ни в одной из возрастных групп превышение эпидпорога не было зарегистрировано.

В Пскове заболеваемость ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей увеличилась на 19,7 % и составила 102,74 на 10 тыс. населения, зарегистрирован 2 161 случай.

Заболеваемость ОРВИ в Пскове выше порогового уровня по населению в целом на 16,4%.

Превышен эпидпорог в возрастной группе 15 лет и старше на 12,6 %: 44,4 на 10 тыс. человек, увеличение по сравнению с предыдущей неделей на 5 %.

По состоянию на 5 февраля в связи с заболеваемостью ОРВИ полностью закрыты школа, дошкольное отделение при школе и детский сад в Печорском р-не (Залесская НОШ, Новоизборский детский сад «Сказка»).

Частично закрыты:

– семь классов в шести школах (Пушкиногорская средняя школа имени А. С. Пушкина, СОШ № 3 (Порховский район), СОШ № 1 им. К. С. Заслонова г. Невеля, средняя общеобразовательная школа № 3, Куньинская средняя общеобразовательная школа Куньинского района, Ротовская ООШ в Печорском р-не);

– восемь групп в четырёх детских садах (детский сад № 1 в г. Пыталово, детский сад «Теремок» в Порховский р-не, детский сад № 45 «Родничок» в г. Пскове, детский сад «Колобок»);

– одна группа в профессиональной образовательной организации (Великолукский политехнический колледж).

Управление Роспотребнадзора по Псковской области напоминает о необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых признаков респираторного заболевания в связи с риском развития тяжёлых осложнений, особенно у маленьких детей, лиц пожилого возраста, беременных, лиц с хроническими заболеваниями (сахарный диабет, сердечно-сосудистые и бронхолёгочные заболевания).

При ухудшении самочувствия вызовите врача и оставайтесь дома. Строго следуйте рекомендациям врача.

По состоянию на 8 февраля привито 326 859 человек, в том числе 72 800 детей и 235 989 взрослых. За счёт других источников привито 18 070 человек.

Вакцина, полученная из федерального бюджета, использована в полном объёме.

Охват населения области иммунизацией против гриппа составил 52,2 %.

Ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в области остаётся на контроле Управления Роспотребнадзора по Псковской области.