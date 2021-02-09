Гдовичам сделали первые 200 доз вакцины Гам-КОВИД-Вак
Первые 200 доз вакцины Гам-КОВИД-Вак гдовичам сделаны, рассказала газета «Гдовская заря».
По словам заведующей поликлиникой Гдовской районной больницы Екатерины Семёновой, вторую прививку в идеале делают на 21-й день, не считая дня вакцинации. Но если это по каким-то причинам невозможно, то допускается сдвиг на 10-12 дней.
«23 февраля - выходной день, поэтому у некоторых пациентов немного сдвинулась дата второй прививки. Но переживать по этому поводу не стоит, это не страшно», — заверила Екатерина Геннадьевна.
Медики постарались урегулировать количество людей, которые будут потом приходить на первую и вторую прививку, чтобы не было скопления в один день. Регистратор накануне всех обзвонит, напомнит о втором этапе вакцинации.
200 доз со вторым компонентом уже получены. Так что все, кто первую прививку сделал, вакциной для второй прививки обеспечен.