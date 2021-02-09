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Общество

В Пскове прошли спортивные занятия по военной сабле

Фото скан видео ВГТРК-Псков

 

Впервые в Пскове состоялся семинар по военной сабле, рассказала ВГТРК «Псков». На спортивное занятие смогли прийти все желающие, в основном его участниками стали псковские реконструкторы. В роли мастера выступила гостья из Северной столицы – трёхкратная чемпионка и призёр чемпионата Европы Елена Музурина.

В руках у тренера книга «Фехтование на саблях» итальянского фехтмейстера Луиджи Барбазетти, которую она использует на занятии в качестве учебника. Знаменитый мастер писал: «Фехтовать – значит поставить противника в невозможность вредить нам, а фехтовальное искусство есть то искусство, которое учит самым верным способам, ведущим к этой цели». И для её достижения, уверена Елена, главное – знание базовых упражнений. Эти знания и давала тренер псковичам.

«Я нахожу этот вид соревновательной деятельности, скажем так, очень зрелищным, эффектным, интеллектуальным. И так как мне, в принципе, импонирует такая соревновательная составляющая, то в первую очередь я шла сюда именно за этими эмоциями и в полной мере получаю их здесь», – поделилась Елена Музурина.

А этого соревновательного духа в дисциплине сполна. По сути, в её основе лежат принципы фехтования с его стойками, перемещениями и нанесением ударов. Военную саблю ещё называют «шахматами с мускулами», поскольку здесь тоже нужно просчитывать действия противника на несколько ходов вперёд. Эта дисциплина расширяет кругозор, уверен участник семинара Евгений Левин. Ценно и получение знаний у таких именитых мастеров, как Елена.

«А вы попробуйте поработать в течение минут 10 этой штукой – и вы всё равно почувствуете: забилось плечико, дыхание сбилось. Какой мужчина не любит холодное оружие в конце концов? Это же интересно. То есть ты её взял: ой, как им пользоваться?» – рассказал Евгений Левин, участник семинара.

Направление «военная сабля», или как её ещё называют, «дуэльная сабля», пока для Пскова молодое. Всего год назад дисциплину начали развивать энтузиасты – реконструкторы клуба «Орден». Из-за пандемии турниры не получалось проводить, но зато удалось подготовить значительный объём снаряжения.

«Мы закупили то, что не можем сделать сами. И в течение этого года мы только стали обрастать какой-то полноценной защитой, которую можно использовать. Самый минимум – это перчатки фехтовальные, простые, шлем, маска фехтовальная», – сообщил Игорь Бухаров, руководитель клуба исторической реконструкции «Орден».

Благодаря мастер-классу, надеются организаторы, этой дисциплиной заинтересуется больше псковичей. Тем более у тренеров, что называется, наполеоновские планы: в будущем они хотят разнообразить занятия и добавить к сабле шпагу и копьё.

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