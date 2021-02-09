На Псковском вокзале горожан проверили на наличие долгов

21:25, 09 февраля 2021, ПАИ

Сегодня судебные приставы Пскова совместно с сотрудниками Псковского ЛО МВД России на транспорте провели акцию «Узнай о своих долгах» на Псковском железнодорожном вокзале, сообщает региональное Управление Федеральной службы судебных приставов.

Приставы организовали мобильный пункт приёма граждан на территории железнодорожного вокзала г. Пскова, куда с 18:00 до 20:00 могли обратиться все желающие проверить себя на наличие долгов и за иной консультацией.

Акция была организована в рамках Всемирного дня безопасного Интернета. В ходе её проведения с гражданами провели разъяснительную работу по вопросам получения информации о наличии образовавшейся задолженности и её своевременного погашения, о порядке использования сервиса «Банк данных исполнительных производств» и личного кабинета на едином портале государственных услуг и функций.

В мобильном пункте соблюдались все меры санитарно-эпидемиологической безопасности и использовались средства индивидуальной защиты.