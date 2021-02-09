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Общество

Эльман Пашаев предлагал Михаилу Ефремову купить свидетелей защиты

По словам Ефремова, его адвокат Эльман Пашаев покупал лжесвидетелей. Фото 360tv.ru

 

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев предлагал купить свидетелей защиты. Об этом актёр сказал сегодня на допросе в полиции, сообщает Baza.

«Есть такие люди, которые могут сказать на суде, что тебя в машине не было», – говорил актёру Пашаев. 

Лжесвидетелями по делу проходят три человека, которые утверждали, что не видели Ефремова на месте ДТП. Пашаев тогда говорил, что эти люди нашли его в соцсетях после того, как он кинул клич о поиске свидетелей.

Сам адвокат заявил: «Если бы мы подкупали свидетелей, то он, получается, наш соучастник. Так что я сомневаюсь, что он дал такие показания. Да и откуда ему знать, что их могли подкупить, он же под домашним арестом сидел».

Адвокат Пашаев взял с Ефремова по 1,5 млн рублей за каждого лжесвидетеля. Но на руки они получили только по 300 тысяч рублей.

Актёр намекнул, что разница растворилась в бездонных карманах самого «честного» адвоката России.

Вчера Псковское агентство информации сообщило, что Михаила Ефремова этапировали в Москву для проведения следственных действий.

 

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