Эльман Пашаев предлагал Михаилу Ефремову купить свидетелей защиты

21:28, 09 февраля 2021, ПАИ

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Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев предлагал купить свидетелей защиты. Об этом актёр сказал сегодня на допросе в полиции, сообщает Baza.

«Есть такие люди, которые могут сказать на суде, что тебя в машине не было», – говорил актёру Пашаев.

Лжесвидетелями по делу проходят три человека, которые утверждали, что не видели Ефремова на месте ДТП. Пашаев тогда говорил, что эти люди нашли его в соцсетях после того, как он кинул клич о поиске свидетелей.

Сам адвокат заявил: «Если бы мы подкупали свидетелей, то он, получается, наш соучастник. Так что я сомневаюсь, что он дал такие показания. Да и откуда ему знать, что их могли подкупить, он же под домашним арестом сидел».

Адвокат Пашаев взял с Ефремова по 1,5 млн рублей за каждого лжесвидетеля. Но на руки они получили только по 300 тысяч рублей.

Актёр намекнул, что разница растворилась в бездонных карманах самого «честного» адвоката России.

Вчера Псковское агентство информации сообщило, что Михаила Ефремова этапировали в Москву для проведения следственных действий.