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Общество

Актёра Михаила Ефремова доставили в столичное СИЗО

Актёр Михаил Ефремов сейчас снова в Москве. Фото ТАСС / Фадеичев Сергей



Осуждённый за смертельное ДТП актёр театра и кино Михаил Ефремов был этапирован из колонии в Белгородской области, где он отбывал наказание, в московский следственный изолятор «Водник». Об этом рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. У многих появилась мысль, что Михаила Олеговича перевели в Москву после ряда кассационных жалоб на приговор, но в региональном ФСИН заявили, что актёра доставили в столицу «для участия в следственных действиях».

ПАИ напоминает, что 8 июня 2020 года пьяный актёр находился за рулём своего джипа, выехал на встречку и совершил столкновение с фургоном «Лада». Водитель фургона умер в больнице. Ефремова суд приговорил к восьми годам колонии общего режима, но позднее Мосгорсуд снизил срок до семи с половиной лет.

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