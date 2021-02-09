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Общество

У самолёта, направлявшегося в Псков, не убралось шасси

У самолёта, выполнявшего рейс Минеральные воды - Псков - Калининград не вышло шасси. Фото Вконтакте

Сегодня, 9 февраля, в аэропорт Минеральных Вод после вылета вернулся самолёт. Уточняется, что он направлялся в Калининград с посадкой в Пскове, пишет газета «Ставропольская правда» со ссылкой на телеканал «Своё ТВ».

Самолёт Rusline Canadair CRJ-200, регистрационный VQ-BFB, выполнявший рейс 7R-970 из Минеральных Вод в Псков (Россия) с 39 пассажирами и тремя членами экипажа, вылетел из Минеральных Вод, когда экипаж остановил набор высоты на высоте 8000 футов из-за невозможности убрать шасси. Самолёт вошел в зону ожидания для сжигания топлива и вернулся в Минеральные Воды для безопасной посадки примерно через 40 минут после вылета, пишет телеграм-канал «Авиа Инцидент».

У воздушного судна сработала сигнализация неуборки одной из стоек шасси. В итоге борт сел благополучно.

Как сообщает телеканал «Своё ТВ», всем пассажирам будут оказаны услуги согласно федеральным авиационным правилам.

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