У самолёта, направлявшегося в Псков, не убралось шасси

21:45, 09 февраля 2021, ПАИ

Сегодня, 9 февраля, в аэропорт Минеральных Вод после вылета вернулся самолёт. Уточняется, что он направлялся в Калининград с посадкой в Пскове, пишет газета «Ставропольская правда» со ссылкой на телеканал «Своё ТВ».

Самолёт Rusline Canadair CRJ-200, регистрационный VQ-BFB, выполнявший рейс 7R-970 из Минеральных Вод в Псков (Россия) с 39 пассажирами и тремя членами экипажа, вылетел из Минеральных Вод, когда экипаж остановил набор высоты на высоте 8000 футов из-за невозможности убрать шасси. Самолёт вошел в зону ожидания для сжигания топлива и вернулся в Минеральные Воды для безопасной посадки примерно через 40 минут после вылета, пишет телеграм-канал «Авиа Инцидент».

У воздушного судна сработала сигнализация неуборки одной из стоек шасси. В итоге борт сел благополучно.

Как сообщает телеканал «Своё ТВ», всем пассажирам будут оказаны услуги согласно федеральным авиационным правилам.