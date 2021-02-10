Руководители «Экопрома» обсудили вопросы сбора и вывоза ТКО в Усвятском районе

23:05, 09 февраля 2021, ПАИ

Руководитель регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Псковской области – ООО «Экопром» Александр Киселёв и его заместитель Марина Мезенцева провели рабочую встречу с главой Усвятского района Дмитрием Петровым. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Экопрома».

Целью встречи была оценка качества оказания услуги обращения с ТКО на территории муниципалитета, а также обсуждение возможности замены старых металлических контейнеров на новые пластиковые евроконтейнеры, которые имеют не только больший объём, но и оборудованы крышками в соответствии с требованиями СанПиН.

В настоящее время обслуживанием 68 контейнеров, установленных на территории районного центра и населённых пунктов сельских волостей, где организован мешковой сбор ТКО, занимается перевозчик. Бытовые отходы он вывозит мусоровозом с системой боковой загрузки, также осуществляет вывоз и крупногабаритных отходов.

В ходе рабочей встречи обсудили и проблемные вопросы. В их числе вывоз мусора с гражданских захоронений – только в Усвятской сельской волости их 28. Директор компании «Экопром» Александр Киселев пояснил, что вывоз мусора с захоронений является обязанностью регоператора и осуществляется по заявке местных властей после заключения договора на данный вид услуг.

Был затронут и вопрос обеспечения пакетами для мешкового сбора ТКО населением сельских волостей. Заявки на них готовят главы волостей.

В ходе встречи с главой Усвятского района руководитель компании «Экопром» отметил высокую степень ответственности перевозчика, особое отношение сотрудников предприятия к своей работе и, как следствие, эффективность деятельности.

Руководители регоператора договорились о проведении очередной встречи в ближайшее время для предметного обсуждения насущных вопросов с главами сельских волостей.