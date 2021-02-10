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Общество

Удмурты первые в стране снимут медицинские маски

Масочный режим в Удмуртии скоро начнёт носить рекомендательный характер. Фото izhlife.ru

 

Масочный режим в Удмуртии, который необходимо было соблюдать в общественных местах с 11 сентября из-за роста числа заразившихся коронавирусом, с 12 февраля будет носить рекомендательный характер. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы считаем, что ряд ограничений мы уже можем снять или ослабить. Первое и, наверное, самое главное: начиная с пятницы, 12 февраля, масочный режим будет носить рекомендательный характер. При этом я вас очень прошу – обращаюсь ко всем! – всё-таки использовать в общественном транспорте, в общественных местах, в магазинах, в театрах, в самолётах и поездах маску», – сказал Бречалов.

Он также сообщил, что с 10 февраля снимаются ограничения режима работы заведений общепита, кинотеатров, театров и прочих театрально-концертных и культурно-досуговых учреждений, которым ранее нельзя было работать с 04:00 до 07:00.

Также с 10 февраля разрешается проведение спортивных соревнований для жителей всех возрастов, кроме граждан старше 65 лет. При этом спортивные залы не могут быть заполнены зрителями больше чем наполовину.

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