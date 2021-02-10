О правильной гигиене и современной стоматологии – в интервью с псковским врачом

23:58, 09 февраля 2021, ПАИ

Главный врач Псковской стоматологической поликлиники Марина Черных в эфире ПАИ-live поделилась секретами своей профессии, обрисовала характерные черты стоматолога-профессионала и рассказала об эффективной гигиене полости рта.

Залог успеха

– 9 февраля замечательный праздник – Международный день стоматолога, поэтому мы в гостях у главного врача Псковской городской стоматологической поликлиники Марины Черных. Марина Викторовна, с праздником!

– Спасибо.

– Не все эту дату знают, но специалисты знают её наверняка. Тем не менее стоматолог – доктор, с которым каждый хоть раз, но сталкивался. Какими качествами должен обладать врач, чтобы считаться хорошим стоматологом?

– Для начала хочу поздравить своих коллег, стоматологов, пожелать им профессионального роста, хороших достижений в профессии и хороших пациентов.

Чтобы быть хорошим стоматологом, надо обладать главным качеством врача: он должен любить людей. Без этого не стать в стоматологии, да и вообще в медицине, востребованным врачом. Можно любить профессию, можно любить себя в профессии, но медицина связана с пациентами. Люди чувствуют, когда врач расположен к ним. А когда идёт доверие к врачу, тогда уже идут востребованность врача, любовь его пациентов и его достижения.

– То есть нужно чувствовать и любить пациента?

– Конечно!

– Эта область очень сильно развивается. Я вспоминаю детство: было намного больше страха и боли при посещении стоматолога. Что бы вы могли выделить из достижений последних лет? Насколько сильно сфера изменилась относительного того, что было пять, десять, двадцать лет тому назад?

– Современная стоматология – это высокотехнологичная наука, которая постоянно меняется, охватывает широкий спектр деятельности: лечение, профилактику, хирургию, исправление прикуса. Поэтому очень много узких стоматологических профессий – настолько много технологий теперь в каждой сфере.

Если говорить о современной стоматологии, то можно выделить гигиену и профилактику, ортодонтию и хирургию. Хирургия – это имплантология. Это три столпа, которые развиваются сейчас очень широко и быстро благодаря высоким технологиям, машинам, установкам и 3D.

– Если на заре веков был один цирюльник, который мог одним инструментом облегчить страдания и вырвать зуб, то сейчас это неимоверное количество услуг, начиная от протезирования и заканчивая пластической хирургией челюстей.

– Ну, наверное, протезирование – это конечный этап.

Щётка, нить, ирригатор и фтор

– Что нужно делать в ежедневном режиме, чтобы сохранить зубы крепкими и здоровыми?

– Прежде всего гигиену полости рта. Конечно, стоматологические заболевания возникают по разным причинам. Но гигиена полости рта превыше всего, это доказано наукой. Ежедневная чистка зубов дважды в сутки по две-три минуты. Зубная щётка – это непосредственный атрибут. Соблюдайте правильные движения при чистке зубов. Ни для кого не является секретом, что гигиена сохраняет зубы и здоровье полости рта на долгие годы. И это дешевле, чем потом протезировать и лечить.

Естественно, гигиена полости рта не ограничивается только чисткой зубов. Сейчас есть масса гигиенических средств, которые необходимо использовать ежедневно в домашних условиях.

– Например?

– Например, я рекомендую всем своим пациентам ирригатор. Это аппарат для полости рта, который производит чистку посредством пульсирующей струи воды под давлением – вода вымывает всё из труднодоступных мест. То, что не достаёт щётка, вымывает ирригатор. Он чистит зубы и мягко массирует водой дёсны.

– То есть ирригатор менее травматичен по сравнению с зубной щёткой или зубной нитью?

– Зубная нить, щётки тоже есть. Но там идёт травматизация слизистой.

– Ирригатор можно купить в аптеке, в специальных магазинах или надо заказывать в интернете?

– Я думаю, что каждый нормальный стоматолог своему пациенту посоветует индивидуальную программу полости рта и соответствующие зубные пасты, щётки, и ирригатор в том числе. Один раз я видела ирригатор в аптеке. Но лучше его искать в магазинах медтехники или заказать в интернете. Это не такой редкий прибор.

– Существует много рекламы средств с дополнительными свойствами: фтор, кальций. Но в каждой экологической среде есть свои нюансы. Если взять Псковскую область, на что бы вы посоветовали обратить внимание, а какие добавки, может быть, даже вредны?

– У нас, в Северо-Западном регионе, низкое содержание фтора в воде, а фтор является сдерживающим моментом для развития кариеса. Поэтому стоматологи рекомендуют зубную пасту со фтором, чтобы укреплять зубную эмаль. Не пугайтесь разнообразия зубных паст и эликсиров на полках.

Существует четыре вида паст: с содержанием фтора, с триклозаном (лечат десневой край), отбеливающие зубные пасты (удаляют налёт от чая, кофе, сигаретных смол), сенсетивы (для очень чувствительных зубов).

Вот четыре вида паст, и весь ассортимент сводится к ним. Но стоит посоветоваться со своим личным стоматологом: он увидит ваше состояние полости рта и порекомендует конкретный уход.

Диплом – гарантия богатства?

– Что бы вы посоветовали тем, кто заканчивает школу и мечтает стать стоматологом? Какие навыки надо в себе развивать?

– Снова возвращаемся к тому, что профессию надо любить, хотеть туда пойти. Мотивации могут быть разными, но навыки выделить можно. Стоматолог должен обладать хорошим пространственным воображением, хорошей мелкой моторикой рук, хорошими знаниями в стоматологической области и хорошим зрением. И ещё этот человек должен обладать хорошим художественным вкусом. Мы же связаны с улыбками. Они должны быть красивыми. Должна быть эстетика. Человек, который решил быть стоматологом, должен обладать эстетическим вкусом. Улыбка – это не только здоровье полости рта и всего организма, это и социальный фактор. С хорошей, красивой улыбкой общаться легче.

– Вы специалист с большим опытом. Когда вы пришли в профессию, все ли ваши ожидания сбылись? Может быть, было что-то, чего вы совсем не предполагали? А ещё говорят, что любой стоматолог имеет высокий заработок. Все ли стоматологи – богатые люди?

– Когда я пришла в профессию, главным моим желанием было облегчать боль пациентов. Я никогда не думала, что буду завтра много зарабатывать. Да, есть миф, что если ты закончил стоматологический факультет, то завтра уже станешь богатым человеком. Ничего подобного! Стоматология, как и любая другая медицинская профессия, долгосрочный проект. Надо несколько лет работать, приобретать опыт, а учиться – жизнь. Только тогда пациенты доверят доктору себя и своё здоровье. Только тогда стоматолог может сказать, что он состоялся как врач. И необязательно стоматолог – богатый человек.

– Наверное, как и в любой другой профессии: если человек – профессионал, мастер своего дела, то это отражается на заработке в любой сфере. И наоборот, если специалист не сумел состояться или не смог себя зарекомендовать, вряд ли даже полученное образование будет гарантировать ему высокий заработок.

Марина Викторовна, ещё раз с праздником!

– Спасибо!