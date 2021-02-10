Соцреклама в интернете может стать обязательной

07:17, 10 февраля 2021, ПАИ

Социальная реклама в интернете может стать обязательной в России. Соответствующий законопроект планируют внести на рассмотрение Госдумы члены комитета по информполитике 10 февраля, пишет газета «Известия».

Предлагается внести поправки в закон «О рекламе», которые предусматривают обязательную квоту в 5% на размещение социальной рекламы в Сети. Требование будет установлено для площадок, которые посещают более 100 тыс. российских пользователей в сутки.

Планируется также создать систему мониторинга интернет-порталов. Для этого необходимо создание единого оператора, который будет отбирать рекламные продукты на конкурсной основе и отслеживать выполнение квоты в общем объеме рекламы в интернете. По данным издания, этим займётся Институт развития интернета.

Роскомнадзор, Совфед и ФАС поддержали инициативу.