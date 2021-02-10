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Общество

Экспресс-тест на COVID-19 зарегистрировали в России

В России разработали экспресс-тест для определения COVID-19, который дает результат в четыре раза быстрее ПЦР-анализа. Отечественную разработку зарегистрировал Роспотребнадзор в начале февраля, пишет газета «Известия» со ссылкой на ЦНИИ эпидемиологии ведомства.

Учёным удалось сократить срок проведения анализа на коронавирус за счет фермента Bst-полимераза. Он кратно ускоряет реакцию. Тест не менее точен, чем обычный.

«Там, где анализируется мазок с высокой или средней вирусной нагрузкой, оба теста (и ПЦР, и экспресс) работают примерно одинаково. Там, где количество вирусных частиц в мазке мизерное, начинает выигрывать медленный ПЦР-тест. С другой стороны, экспресс получился более специфичным. То есть он в теории дает меньше ложноположительных результатов», — рассказал один из главных разработчиков нового теста, руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Экспресс-тест получил название «АмплиСенс SARS-CoV-2-IT». Теперь результат можно получить за 1-1,5 часа вместо 4-5. Проводится тест на том же оборудовании, что и обычный ПЦР, его может делать тот же персонал. Стоимость систем одинаковая.

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