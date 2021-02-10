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Общество

Именины домового наступили по народному календарю

Фото с сайта pixabay.com

10 февраля православные почитают христианского богослова и поэта Ефрема Сирина, который был одним из учителей церкви IV века. Он прославился толкованиями Святого Писания, пишет calend.ru.

На Руси Ефрема называли ветродуем, запечником, прибаутником, сверчковым заступником. Считалось, что в этот день нельзя убивать насекомых, живших в избе. Также люди верили, что нужно подмести пол в доме веником из полыни, которая поможет уберечь жилище от нечистой силы и злых людей.

В этот же день справляли именины домового. Его пытались задобрить, оставляя на ночь на кухне кашу. В народе домового считали не столько добрым, столько справедливым. Он не любил ссоры, сварливых людей и плохих хозяев. А добрые, старательные люди всегда могли на него положиться. Кроме того, кошка могла поладить с домовым, поэтому животное держали в каждой крестьянской семье.

На Ефрема устраивали вечерние посиделки, где рассказывали о домовом, его повадках и проделках, пели частушки и прибаутки.

По этому дню можно было судить о лете: ветер предвещал дожди и сырость.

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