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265 тысяч перевела «экстрасенсу» пенсионерка из Бежаницкого района

Фото с сайта pixabay.com

69-летняя жительница Бежаницкого района стала жертвой мошенницы, выдавшей себя за экстрасенса. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Посмотрев передачу на одном из телеканалов, женщина обратила внимание на рекламное объявление услуг женщины-экстрасенса. Пенсионерка позвонила ей и рассказала о своих житейских проблемах. Собеседница представилась Евой и пообещала помочь, но для этого, по ее словам, нужно было провести определенные платные ритуалы. За несколько операций пенсионерка перечислила мошеннице 265 тысяч рублей, но помощи так и не получила.

Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

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