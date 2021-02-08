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Спорт

Спортзал отремонтируют в Опочецкой школе-интернате

Объявлен аукцион на выполнение капитального ремонта спортивного зала Опочецкой общеобразовательной школы-интерната для детей, нуждающихся в социальной поддержке. Документация опубликована на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 млн 212 тыс. 121,21 рубля. Средства будут предоставлены в виде субсидий из федерального бюджета, также используются деньги бюджетного учреждения.

Проведение аукциона в электронной форме запланировано на 19 февраля. Работы нужно завершить до 15 июля 2021 года.

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