Спортзал отремонтируют в Опочецкой школе-интернате
Объявлен аукцион на выполнение капитального ремонта спортивного зала Опочецкой общеобразовательной школы-интерната для детей, нуждающихся в социальной поддержке. Документация опубликована на сайте госзакупок.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 млн 212 тыс. 121,21 рубля. Средства будут предоставлены в виде субсидий из федерального бюджета, также используются деньги бюджетного учреждения.
Проведение аукциона в электронной форме запланировано на 19 февраля. Работы нужно завершить до 15 июля 2021 года.