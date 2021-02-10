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Культура

Разработка проекта по сохранению ансамбля Снетогорского монастыря в Пскове обойдётся в 17 млн

Разработку проектной документации для сохранения объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Снетогорского монастыря» XIV-XVI веков в Пскове заказало ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские». Запрос предложений опубликован на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена договора составляет 17 млн 19 тыс. 97,76 рубля. Техзадание предполагает благоустройство памятника и приспособление для современного использования. В частности, разработанная документация должна содержать схему земельного участка, сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений; проект организации реставрации и строительства, мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и малоподвижных групп населения на территорию объекта, перечень мероприятий по охране окружающей среды; раздел по обеспечению сохранности объектов, входящих в состав ансамбля монастыря; проект нормативов допустимых сбросов; программу регулярных наблюдений за водным объектом (программа мониторинга).

Заявки принимаются до 10:00 18 февраля.

Отметим, впервые монастырь упоминается в псковской летописи конца XIII века, согласно которой 4 марта 1299 года уже существовавшая к тому времени обитель была сожжена при нападении на Псков ливонских рыцарей.

Ранее Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева разработал план сохранения 10 уникальных памятников Пскова, включенных в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, в том числе Снетогорского монастыря.

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