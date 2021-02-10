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Любители выпить за рулем на двоих получили более 500 часов обязательных работ

Великолукский районный суд рассмотрел два уголовных дела в отношении местных жителей, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ст. 264.1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Псковской области.

Подсудимые умышленно, осознавая противоправность своих действий, повторно сели за руль транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения. Их действия были пресечены сотрудниками МО МВД России «Великолукский». Приговором суда злоумышленники признаны виновными в совершении преступлений, им назначено наказание в виде 360 часов и 160 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами механических транспортных средств сроком два года и три года соответственно. 

Приговоры суда в законную силу не вступили 

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