Школьник из Псковской области развращал детей по всей России

09:38, 10 февраля 2021, ПАИ

13-летний школьник из Гдова развращал детей по всей России, сообщает 47news.ru.

По версии следственного комитета, подросток в переписке с детьми помладше заставлял присылать их свои обнажённые фотографии. 7 февраля сотрудники уголовного розыска полицейского главка Санкт-Петербурга побывали с обыском в гдовской квартире школьника, их интересовал его компьютер. В нём были найдены многочисленные переписки с детьми, аккаунты которых зарегистрированы в разных регионах России.

Поводом для визита стало уголовное дело, возбуждённое 21 декабря отделом СК Ленинградской области по Сосновому Бору по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

Это произошло после того, как 20 ноября в СК обратилась мать 10-летнего мальчика. Она обнаружила переписку сына и его обнаженные снимки, которые тот отправлял 13-летнему жителю Псковской области. Причём происходило это после настойчивых требований адресата.

Школьник из Гдова в разговоре с полицейскими рассказал, что это была его инициатива. В силу возраста мера пресечения ему не избиралась. Электронные носители с перепиской и фотографиями изъяты.