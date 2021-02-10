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Общество

Во время катания на снегоходе псковичи нарушили пограничный режим

В Гдовском районе сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области выявили и задержали сразу 11 нарушителей правил пограничного режима. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Троих россиян, решивших покататься на снегоходе, пограничники задержали в районе населенного пункта Ремда. Молодые люди вышли на ледовую поверхность озера без оповещения пограничных органов, помимо этого у них отсутствовали индивидуальные пропуска в пограничную зону. За нарушение правил пограничного режима нарушители оштрафованы на общую сумму 6 тысяч рублей.

В другом случае задержаны семь граждан, которые и вовсе пренебрегли не только правилами пограничного режима, но и нормами собственной безопасности, отправившись в темное время суток на Псково-Чудской водоем. В соответствии с действующим законодательством с наступлением темного времени суток запрещается находиться в 100-метровой полосе местности, прилегающей к российским берегам Чудского, Тёплого и Псковского озёр, а также реки Нарвы. За нарушение правил пограничного режима молодые люди привлечены к административной ответственности.

Еще один мужчина задержан в районе населенного пункта Шартово, он вышел на лед Псково-Чудского водоема на мотобуксировщике, не оповестив пограничные органы. Пограничники провели с нарушителем профилактическую беседу и привлекли к административной ответственности по ч.1 ст. 18.3 КоАП РФ в виде предупреждения.

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