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Общество

Небольшой снег и мороз ожидается в Псковской области 11 февраля

11 февраля на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью в большинстве районов пройдёт небольшой снег, днем осадки выпадут местами, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного управления МЧС.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от -18 до -13 градусов, при прояснениях – до -23. Днем столбики термометров поднимутся до -13…-8 градусов.

Будет дуть ветер северного направления со скоростью 2-7 метров в секунду.

 Атмосферное давление высокое.

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