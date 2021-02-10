Небольшой снег и мороз ожидается в Псковской области 11 февраля

10:04, 10 февраля 2021, ПАИ

11 февраля на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью в большинстве районов пройдёт небольшой снег, днем осадки выпадут местами, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного управления МЧС.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от -18 до -13 градусов, при прояснениях – до -23. Днем столбики термометров поднимутся до -13…-8 градусов.

Будет дуть ветер северного направления со скоростью 2-7 метров в секунду.

Атмосферное давление высокое.