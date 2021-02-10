Находящегося в розыске за неуплату алиментов гражданина задержали в Великих Луках

10:13, 10 февраля 2021, ПАИ

В Великих Луках сотрудники Росгвардии задержали гражданина, находившегося в розыске. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

9 февраля экипаж группы задержания вневедомственной охраны, следуя по маршруту патрулирования, в районе улицы Линейной остановил для проверки документов 32-летнего мужчину, внешность которого совпадала с приметами разыскиваемого гражданина. Впоследствии выяснилось, что он действительно находится в исполнительном розыске за задолженность по уплате алиментов на ребенка.

Задержанный передан инициатору розыска, отметили в ведомстве.