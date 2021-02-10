Фильм «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского вошел в шорт-лист «Оскара»
Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» вошла в шорт-лист премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Об этом пишет РИА Новости.
Картина рассказывает историю расстрела мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году, она получила специальный приз на 77-го Венецианского кинофестиваля.
В список претендентов на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» попали еще 14 картин, в том числе из Боснии и Герцеговины, Чили, Чехии, Дании, Франции, Гватемалы, Гонконга, Ирана, Кот-дʼИвуара, Мексики, Норвегии, Румынии, Тайваня и Туниса.
Полный список номинантов на «Оскар» объявят 15 марта, церемония вручения золотых статуэток состоится 25 апреля.